Podcast Paleis Lofen: Het paleis is weer open

Pieren vertelt: 'De rode draad was: enerzijds hebben we de stenen en anderzijds het verhaal en hoe gaan we dat samenbrengen. Je wilt vertellen hoe het paleis tot stand gekomen is en aan de andere kant waarom Utrecht stadsrechten kreeg. Daarvoor zijn we inhoudelijk de diepte in gegaan. Dan raken mensen nog meer gefascineerd. Los van dat als je de stenen aanraakt een soort historische sensatie hebt, omdat je weet dat die stenen er al 1000 jaar zitten en dat als je ze aanraakt 1000 jaar terug gaat in de tijd. Je mag als burger van Utrecht gaan graven in je eigen verleden. Utrecht graaft.'