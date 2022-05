Utrechtse deelnemers klaar voor Alpe d'Huez: 'Op karakter gaan we zeker een keer boven komen'

"Het maakt mij niet uit wat voor een weer het is, we gaan nog steeds naar boven. Ik denk ook dat het door de verhalen van de mensen wel eens heel intensief en intens kan gaan worden", zegt Folkert Algra uit Vianen. Hij kent het concept van Alpe d'Huez, heeft de verhalen gehoord en gezien, maar ging nooit eerder zelf de berg op. Tot nu. Hij wil het sowieso lopend en fietsend proberen. "Net als heel veel mensen ken ik mensen met kanker, mensen die het doorleefd hebben of eraan overleden zijn. En via een goede vriend van mij kwam ik er iets meer direct mee in aanraking. En zijn bevlogenheid heeft mij doen besluiten om ook mee te doen."