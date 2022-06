Gedoe om pluimveehouderij Hekendorp

In het rapport van de GGD, dat in april verscheen, staat onder andere dat bewoners die binnen een straal van 250 meter wonen een verhoogd risico lopen op bijvoorbeeld luchtwegklachten. "Je hebt het over een groot industrieel bedrijf en niet meer over een kleine agrarische boer", legt Annemarie van 't Veen, fractievoorzitter van Progressief Oudewater, uit. De lokale partij, die nieuw is in Oudewater, heeft naar aanleiding van het rapport - en de geluiden uit het kleine dorp - zelfs een motie aangeboden aan de raad. "Je ziet dat dit in Hekendorp een splijtzwam aan het worden is en dat wil je niet in zo'n kleine gemeenschap."