OM eist celstraffen en wil miljoenen afpakken van directeuren van Nieuwegeinse groothandel voor hennepkwekers

Al ruim voor de inval besloten politie en OM de activiteiten van HPG nader te onderzoeken, omdat het bedrijf in een andere zaak was opgedoken. De directeuren en twee verkopers in de buitendienst werden geobserveerd en afgeluisterd. Vrachtwagens van het bedrijf werden gevolgd als ze goederen gingen afleveren. En op een grote hennepbeurs in Barcelona werden pseudo-kopers ingezet, aan wie spullen voor een grootschalige hennepkwekerij in Portugal werden verkocht.