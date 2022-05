Gemeenteraad Utrecht: ‘Bezuiniging op lokale media moet worden teruggedraaid’

Toch is er haast geboden, want de nieuwe licentieaanvragen moeten vlak na de zomer binnen komen, zodat begin volgend jaar duidelijk is wie de lokale media in de stad gesubsidieerd mag gaan verzorgen. Daarom beloofde de wethouder binnenkort met een brief te komen, waarin de plannen voor de nieuwe licentie worden bekend gemaakt. In augustus kan de gemeenteraad dan opnieuw over het onderwerp praten en een besluit nemen. En daarmee blijft het nog een paar maanden onduidelijk of U-Stad en Bingo FM blijven bestaan.