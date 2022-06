Dreigmail met de tekst 'Ik ga jullie allemaal doodschieten' gaat rond onder leerlingen: wat doe je dan als school?

Meestal gaat het bij dreigmails om een misplaatste grap, mogelijk is dat ook het geval bij het bericht dat nu is verstuurd. Feit is dat agressie en wapenbezit op scholen de afgelopen jaren is toegenomen, maar hoe vaak precies wordt gedreigd met schieten, is lastig te zeggen. Zeker is dat een aantal scholen de afgelopen jaren is geconfronteerd met een reële dreiging. Onderwijsinstellingen moeten incidenten zelf registreren. "Je hebt scholen die dat heel goed doen, maar ook scholen die dat lastiger vinden", zegt Vriezelaar. "Het is soms ook ingewikkeld, want het kan gevoelig liggen. Een school kan bijvoorbeeld ook denken: een melding of aangifte blijft misschien kleven aan een leerling en heeft dit dan gevolgen voor zijn toekomst?"