25.000 woningen in polder Rijnenburg en hogere belastingen, dit zijn de plannen van de nieuwe coalitie in Utrecht

Een heikel punt tijdens de onderhandelingen was polder Rijnenburg. Uit betrouwbare bronnen blijkt dat het er op dit onderwerp stevig aan toe is gegaan. Het resultaat is een compromis waar elke partij iets van zichzelf kan terugvinden. Zo wilde GroenLinks het gebied groen houden, en niet bebouwen. Dat is niet gelukt, vanaf 2035 komen er zo’n 25.000 woningen. Tot die tijd zou de polder een tijdelijk energielandschap worden. Maar dat tijdelijke is er nu vanaf.