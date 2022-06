Nieuwe details rond subsidieaanvraag westelijke ontsluiting deed Amersfoortse formatie klappen

ProRail benoemt Apeldoorn en Amersfoort als twee belangrijke knelpunten. En daar ligt volgens Fousert één van de problemen in de subsidieaanvraag. "In Amersfoort kunnen over dat stuk bij de Barchman Wuytierslaan vanwege de capaciteit maximaal zestien treinen per uur rijden. Dat zijn dus lang niet meer dan twintig treinen per uur."