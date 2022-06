Politie schakelt hulp publiek in bij zoektocht naar daders Amersfoortse deelscooterbranden

Go-Sharing liet eerder aan RTV Utrecht weten niet van plan te zijn om de scooters uit Amersfoort weg te halen. "Wij zwichten niet voor vandalisme", liet een woordvoerder weten. "Wij denken dat er een persoon of groep niet blij is met deelmobiliteit en uit woede onze scooters in de fik steekt", gaf het bedrijf aan als mogelijke reden. In andere steden heeft het bedrijf geen last van deze problemen.