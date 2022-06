Piepende tram verleden tijd? Deze wieldempers moeten het gekraak oplossen

Omwonenden van de trambaan klagen al sinds begin vorig jaar over de hoge piep, die vooral te horen is als de tram een bocht in gaat. Dat erkent gedeputeerde Arne Schaddelee ook. "Op sommige plekken langs ons tramtracé was deze overlast erg groot. Dat betreuren we zeer, want geluidsoverlast kan erg ingrijpen op het leven en welzijn van onze inwoners."