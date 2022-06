Veenendaal krijgt een islamitische basisschool, verzoek voor islamitische middelbare school in Utrecht afgewezen

200 kinderen gaan nu dagelijks naar de islamitische school in Ede, zegt Lokaal Veenendaal- raadslid Yasin Makineli. "Wij zijn heel blij dat zij nu gewoon in hun eigen gemeente naar school kunnen en niet meer hoeven te reizen." Volgens Makineli was de komst van de school een lange weg. "De gemeenteraad had lange tijd bezwaren maar tegenwoordig is de minister van Onderwijs verantwoordelijk. Die heeft nu wel toestemming gegeven."