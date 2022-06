Maartensdijker (45) die 14-jarig meisje in hotel wilde ontmaagden krijgt taakstraf

Maartensdijk - Een 45-jarige man uit Maartensdijk heeft een voorwaardelijke celstraf van een half jaar gekregen en een taakstraf van 240 uur. Het Openbaar Ministerie (OM) had anderhalf jaar gevangenisstraf geëist tegen de Maartensdijker. De man stuurde in 2019 via WhatsApp seksuele afbeeldingen en filmpjes naar een toen 14-jarig meisje en probeerde een seksdate met haar in een hotel te regelen. Ook heeft de man in die periode ontuchtige handelingen met haar door haar te strelen.