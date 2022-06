Stop met het aanvallen en ondermijnen van de wetenschap, zeggen honderden geleerden

De ondertekenaars stellen dat er geen sprake is van een incident, maar "een zoveelste overtreffende trap in belediging van wetenschappers door een bepaald deel van het parlement". Ze wijzen erop dat dit soort beledigingen en beschuldigingen ook in het publieke domein steeds vaker worden geuit en op sociale media al langer aan de orde van de dag zijn. "Hoewel onderzoek uitwijst dat het vertrouwen in de wetenschap nog steeds hoog is, ondermijnen deze ontwikkelingen dat vertrouwen", schrijven ze.