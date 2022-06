Baarn presenteert wethouders terwijl D66-voorman uit partij stapt

Met het vertrek van Jonkers levert de coalitie een zetel in en gaat het van twaalf naar elf zetels. Hun meerderheid komt daarmee niet in gevaar, want de Baarnse gemeenteraad telt negentien zetels. Ook zeggen de fractievoorzitters dat het vertrek van Jonkers geen invloed heeft gehad op de coalitie, het coalitieakkoord of de portefeuilleverdeling.