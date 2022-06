Liveblog Utrecht 900: vlaggen in de lucht en een kijkje in het verborgen paleis van de keizer

Decennialang was het paleis van de keizer die Utrecht stadrechten gaf niet toegankelijk voor de Utrechters. Op 2 juni 1122 kreeg Utrecht stadsrechten uit handen van keizer Hendrik V in zijn Paleis Lofen. De resten van dit paleis bevinden zich in kelders onder gebouwen tussen Domplein en de Vismarkt en zijn niet of nauwelijks toegankelijk. Tot nu. Op deze feestelijke dag – Utrecht 900 jaar stadsrechten – is de officiële opening van Paleis Lofen. En onze verslaggever Caroline Geijsman staat als het goed is nu bij het hek?