Voedselbank Amersfoort heeft pakketten over voor nieuwe klanten: 'Doe jezelf niet tekort'

"De voedselbank is niet voor ons soort mensen, we moeten het zelf doen", hoort Galencamp vaak, maar dat is niet terecht. "Voedselbank Amersfoort richt zich net als alle andere voedselbanken op iedereen. Als je geldzorgen hebt, en je kunt niet meer gezond eten, of je nu werkt of een uitkering hebt, zzp'er bent: iedereen kan het gebeuren dat je geld tekort komt. Kom dan naar die voedselbank."