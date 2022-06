Nieuwegeinse vader krijgt 14 jaar en tbs, kind zag moeder vermoord worden

Van den D. bekende het doodsteken van zijn ex, maar hij zei dat het in een opwelling gebeurde: doodslag in plaats van moord. De rechtbank oordeelde dat daarvan geen sprake was. Nadat Clarinda de relatie had uitgemaakt voerde Jeffrey een telefoongesprek met zijn moeder. Zijn moeder verklaarde later dat haar zoon gedurende dat gesprek van "extreem in paniek naar extreem rustig" veranderde.