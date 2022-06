Organisaties wagen nieuwe poging om veerpont Nieuwer ter Aa te redden

In de brief gaan Actiecomité “Laat ons niet zwemmen”, Fietsersbond, Landelijk Fietsplatform, Te Voet, Vrienden van de Voetveren en Wandelnet in op de argumenten voor opheffing die de minister onlangs gaf in zijn antwoord op Kamervragen. Zo is volgens hen het argument dat meer drukte op het Amsterdam-Rijnkanaal een hoger ongevalsrisico met zich meebrengt achterhaald door modernere schepen en nieuwe technieken. Daarnaast laat de minister zich tot nu toe alleen leiden door de veiligheid op het kanaal. Voor voetgangers en fietsers is de route aan de westkant van het Amsterdam-Rijnkanaal onveiliger dan een overtocht met de veerpont, stellen de organisaties.