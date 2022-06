Baarnse lijsttrekker stapt uit D66 vanwege landelijke problematiek: ‘MeToo-affaire was de druppel’

Het zijn zware tijden voor de sociaal-liberalen. Na de Tweede Kamerverkiezingen was de partij met 24 zetels in een jubelstemming, maar sindsdien is daar weinig meer van over. Het vertrouwen in de partij is zo sterk afgenomen dat D66 het in verschillende peilingen met tien zetels minder moet doen. En dat geldt niet alleen voor de kiezer; ook het vertrouwen van de lokale politicus Jonkers heeft een dieptepunt bereikt.