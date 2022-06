Spullen repareren hit in Oudewater: 'Er staat meteen een lange wachtrij'

Oudewater - Het is de Week Zonder Afval. Landelijk wordt er campagne gevoerd om mensen bewust te maken van hun afvalverbruik. Op Utrecht Centraal is een pop-up store, in Amersfoort wordt er afval geraapt en door de hele provincie zijn er zero-waste-wandeltours. Ook openen een aantal 'repair cafés', werkplaatsen waar vrijwilligers meekijken naar je kapotte spullen, een keertje extra de deuren. In Oudewater was het even spannend of het repair café na de pandemie terug zou keren, maar: "Er staat meteen een lange wachtrij."