Vijftiende keer Alpe d'HuZes: 'Ik geloof echt dat we veel goeds doen'

Kort na het middaguur stapt Robert Jan onderaan de berg in bocht 21 even van de motor af. Eerder in Spakenburg maakte hij al eens kennis met Leander Vedder van de Krablappen, die in zijn schuurtje op een hometrainer voor een afbeelding van de Alpe d'Huez aan het oefenen was. Nu is Vedder net begonnen aan zijn vierde beklimming. Een materiaalman heeft zojuist zijn achterrem gerepareerd, onmisbaar bij de steile afdalingen.