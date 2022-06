Tweede man aangehouden na overval met hakbijl bij Jumbo Overvecht

Utrecht - Een tweede verdachte is aangehouden voor de overval van woensdagavond 18 mei bij de Jumbo aan de Franciscusdreef in Utrecht. Volgens de politie is de 26-jarige man zonder vaste woon-of verblijfplaats degene die het personeel en omstanders had bedreigd met een hakbijl. Snel na de overval werd al een 24-jarige man uit Utrecht aangehouden. De politie is nog op zoek naar een derde verdachte.