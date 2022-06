Eerste pinksterweekend na coronacrisis, ANWB voorspelt drukke avondspits

De meeste vakantiegangers worden verwacht op de wegen naar de Veluwe, rond Arnhem en Nijmegen en in Noord-Brabant. In 2019, voor de coronacrisis en de lockdowns, stond er op de vrijdag voor Pinksteren een monsterfile van 900 kilometer. Vorige week woensdag zagen we voor aanvang van het hemelvaartweekend de drukste avondspits van het jaar, met ruim 1120 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daarmee was het aantal files rond Hemelvaart vergelijkbaar met dat in de tijd voor de coronamaatregelen.