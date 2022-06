Barones is terecht toegang tot kasteel De Haar ontzegd

Utrecht - Barones Allegra van Zuylen is terecht de toegang tot kasteel de Haar in Haarzuilens ontzegd. De jongste nazaat van de baron van Zuylen van Nijevelt heeft ook niet meer rechten op het gebruik van het kasteel dan haar oudere halfzussen, enkel omdat zij het grootste deel van de erfenis heeft gekregen. Als deze barones weer het kasteel in wil, zal ze met haar halfzus Alexandra in gesprek moeten. Dat heeft de kortgedingrechter in Utrecht vrijdag bepaald.