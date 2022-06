Dolderse dierenarts zoekt collega's: 'Maar realiseer je dat je ook met mensen werkt'

Den Dolder - Als je in een klas van een basisschool aan de leerlingen vraagt wat ze later willen worden, krijg je heel vaak te horen: dierenarts. En toch is er een tekort aan dierenartsen. Hoe kan dat en wat is eraan te doen? Een deel van het probleem is dat de droom en de praktijk vaak niet goed bij elkaar aansluiten, zegt ervaringsdeskundige Martijntje van der Veer. ''Je kunt als dierenarts niet alles beter maken.''