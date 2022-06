Valleigemeenten willen stikstofplannen kabinet direct inzien: 'Foodvalley zonder landbouw is niet denkbaar'

De krant heeft inzage gehad in een zogenoemde 'regiostrategie' die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft opgesteld. Dat stuk ligt volgende week in de ministerraad op tafel. Volgens NRC zijn de provincies deze week in een technische briefing bijgepraat. Een concrete stikstofreductie per provincie is niet genoemd, maar wel is daar kort een kaart van Nederland getoond met de percentages per gebied.