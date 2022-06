Groenbeheer houdt huis in Utrechts plantsoen: 'Opengereten bruine blubber'

"Het was bizar", stelt buurtbewoner Stephanie. "Het was een ongelooflijk groot apparaat dat onder de bomen heenging en takken meetrok. Dat begon om een uur of 7 's ochtends, waarna er drie keer een baan over het plantsoen werd getrokken. Dat apparaat kan maar op één manier het plantsoen op via de straat. Hij kan dan één rondje maken, en als-ie dan drie keer over hetzelfde stuk gaat trekt-ie gewoon de grond kapot. Het is van een mooi groen gazon naar een opengereten bruine blubber gegaan. Het was echt een slagveld."