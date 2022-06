Waar blijven die maatregelen tegen sluipverkeer in Vianen? ‘Het duurt al veel te lang’

Het was wat betreft het sluipverkeer weer een week alsof we nooit hebben thuisgewerkt, zegt Monique de Kruik, van het actiecomité in Vianen. Samen met buurtbewoners woont ze nabij de Bentz-Berg, een weg door hun wijk die je ‘binnendoor’ naar Lexmond leidt. Filevermijdend richting het zuiden, dus. “Begin van de week stond er op de snelwegen zoveel file, dat er door het vele sluipverkeer zelfs in onze wijk zélf file stond. Verschrikkelijk gewoon.”