16 jaar en klimkampioen: zo klautert Sabina naar de Olympische Spelen

Ze traint zes dagen per week, drie uur per dag. Het is eten, slapen en klimmen voor Sabina. Ze zou het niet anders willen, sinds het moment dat ze voor het eerst haar voet op een klimmuur zette. "Ik denk dat ik elf was, in een klimhal in Bangkok", herinnert ze zich. De jonge atleet kreeg het boulderen er met de paplepel ingegoten: haar vader deed mee aan het eerste Nederlandse kampioenschap en ook haar zus is een fanatiek klimmer.