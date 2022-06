Weet jij alles van Utrecht? Speel hier De Groate Utreg Kwis vanavond thuis mee!

Later dit jaar doen 900 Utrechters mee aan De Groate Utreg Kwis om hun kennis over 900 jaar Utrecht te testen, maar vooral om van alles over hun stadsie te leren want De Groate Utreg Kwis is vooral een kwis waar je aan deelneemt om er wat van op te steken en andere Utrechters beter te leren kennen.