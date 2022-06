Treinsimulator op Utrecht Centraal moet machinisten trekken; Wilco ziet zichzelf al in de cabine zitten

Ondertussen vertellen machinisten rond de simulator vol passie over hun beroep aan mogelijke sollicitanten. Ze zijn ongetwijfeld geselecteerd op hun enthousiasme, maar lijken zich geen leukere baan te kunnen bedenken. Het is mooiste vak wat er is, hoor je veelal, een afwisselende baan en geen dag is hetzelfde. "En als je bijvoorbeeld in de polder van Woerden rijdt en het heeft net gesneeuwd en de zon komt op… Dat is onbetaalbaar."