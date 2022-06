Utrecht Canal Pride voorbij, maar feest gaat nog de rest van de avond door

De organisatie krijgt gemiddeld 12 meldingen van geweld per maand. "Uitsluiting, pesterij, discriminatie en fysiek geweld komt heel hard aan en is voor ons ook een dieptepunt", zegt Laura Van Nieuwenhuijze, voorzitter van COC Midden-Nederland. "Soms gaat het goed en neem je heel veel stappen vooruit, en soms neem je ook stappen achteruit. We blijven er echt aandacht voor vragen. Eigenlijk is het voor ons elke dag Pride."