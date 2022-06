Nederlandse Zorgautoriteit: patiënt moet langst wachten op operatie aan neustussenschot

De NZa berekent de gemiddelde wachttijd op basis van gegevens die ziekenhuizen en klinieken aanleveren. Hoeveel ziekenhuizen meedoen kan per periode verschillen. De autoriteit vraagt om de gegevens van een selectie aan behandelingen die vaak voorkomen of waarvan bekend is dat de wachttijd lang is. De lijst is dus niet uitputtend.