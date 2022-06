Aantal laadpunten elektrische auto's sterkst gestegen in Bunschoten, Utrecht en Nieuwegein volgen

Om het aantal elektrische auto's omhoog te krijgen, heeft de overheid een subsidieregeling. De pot van 71 miljoen euro voor nieuwe elektrische auto's is sinds afgelopen week helemaal leeg. Per auto bedroeg de overheidsbijdrage 3350 euro. In totaal was er genoeg voor ruim 21.000 nieuwe auto's. Wie in de rest van dit jaar een nieuwe elektrische auto koopt, moet die helemaal zelf betalen. In januari 2023 komt er een nieuwe subsidieronde. Voor tweedehands stekkerauto's is nog wel wat budget over.