Utrechtse comedian Stefan Hendrikx wint Leids Cabaret Festival 2022: 'Hij is retegrappig'

Stefan Hendrikx werd in Venlo geboren en is afgestudeerd aan de Koningstheateracademie en de toneelschool in Arnhem. Inmiddels woont hij al jaren in Utrecht waar hij aan de weg timmert in comedy- en cabaretland. In 2018 won hij de Comedy Talent Award van het Utrecht International Comedy Festival, de grootste talentenwedstrijd voor stand-up comedians van Nederland. Daarna sloot hij zich aan bij het Utrechtse stand-up comedycollectief het Comedyhuis.