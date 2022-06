Hondenweer gooit geen roet in het eten voor Baarns hondenfestival: 'Het is genieten'

Het evenement ontstond in 2015 in het bos, de plek waar honden elkaar geregeld ontmoeten. "Iedereen weet dat een wandeling met je hond in het bos een band schept", vertelt Kraima-de Vries. "We begonnen met Franse bulldogs-wandeling, daarna organiseerden we een wandeling met 750 man en daarop volgde een evenement in Zeewolde waar 2500 mensen op afkwamen. Toen wisten we dat er vraag naar was."