Willy geeft rondleidingen door verdwenen Kasteel Schalkwijk: 'De stenen zijn waarschijnlijk verkocht'

Het liefst is Willy fulltime bezig met de geschiedenis en werkt hij aan zijn boek over het kasteel uit de periode rond 1651. "Omdat toen in Nederland veel te doen was. Met de reformatie en de grondwet die werd vastgesteld. En we willen daar ook alle informatie over het kasteel in verwerken. Het zal een boek worden in de vorm van een roman." Maar wanneer het boek uitkomt dat weet Willy nog niet, hij is nog druk met onderzoek doen.