Onderzoekers UMC vinden hersenontstekingen bij patiënten met long Covid

Hoe deze patiënten te behandelen zijn is nog onduidelijk. Daarnaast is het nog onzeker of alle long Covid-patiënten dezelfde ontstekingsreacties hebben. "We weten nog heel veel niet, maar dit waren de eerste twee patiënten met langdurige Covid die in deze studie werden opgenomen, en we vonden dat deze gegevens te belangrijk waren om in dit stadium niet te publiceren", stellen de onderzoekers. Daarom is deze studie nu in preprint verschenen. De studie is nog niet door collega-wetenschappers getoetst (peer review). Een studie in preprint geeft andere wetenschappers in de wereld de mogelijkheid hiervan te leren en samen te werken voor meer resultaat.