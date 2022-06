'Hoog tijd dat nachtbus in Utrecht terugkeert'

Volgens de briefschrijvers is het ontbreken van de nachtbus geen luxeprobleem, maar een serieuze kwestie op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid. “Door de afwezigheid van nachtbussen worden nu veel reizigers die hun leven weer oppakken gedwongen de fiets te pakken of dure taxi’s in te schakelen", staat in de brief. "Voor reizigers met een beperking is het bovendien vaak praktisch niet mogelijk zelf ander vervoer te regelen.” Bovendien zijn veel studenten door de wooncrisis genoodzaakt om buiten de stad te wonen. Goede verbindingen zijn voor hen van enorm belang om deel te kunnen nemen aan de samenleving.