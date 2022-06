Mantelzorgers willen meer hulp bij zorgtaken en bij het vinden van de weg in 'zorgland'

Willeke Wagensveld is één van de mensen die heeft gereageerd. Zij heeft haar moeder Ineke Wagensveld in huis genomen na een herseninfarct. Haar moeder is 72 en kan niet meer goed praten en zit in een rolstoel. Wijzen kan ze nog wel en woordjes als ja en nee zeggen. Op die manier maakt ze aan Willeke duidelijk wat ze voor haar ontbijt wil. "We kunnen wel communiceren zo", zegt Willeke als ze beschuit pakt voor haar moeder. Ze is 43 jaar oud, heeft drie kinderen en werkt in het bedrijf van haar man. "Ik ben wel dankbaar dat we het op deze manier kunnen regelen."