School in Bilthoven feestelijk heropend na dreigmail, verdachte nog altijd vast

Bilthoven - Blije gezichten, hier en daar een knuffel en zelfs een heus draaiorgel op het schoolplein. De opluchting bij scholengemeenschap De Werkplaats in Bilthoven is duidelijk groot, nu de leerlingen vandaag weer 'gewoon' naar school mogen. Vorige week was de school twee dagen dicht vanwege een heftige dreigmail. "We zijn heel erg opgelucht dat het voor ons met een sisser is afgelopen", zegt rector Jeroen Croes.