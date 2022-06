Natuurlijk Zoëy: De mooiste vogel van Nederland.

IJsvogels doen het goed. "Als er vroeger 300 ijsvogelpaartjes waren dan hield het wel zo'n beetje op. Nu zijn er zeker meer dan 1000 ijsvogel-paren in Nederland en wel 26 paren gemiddeld in de provincie Utrecht ", aldus Jelle. Juist de zachtere winters van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat we steeds meer ijsvogels zien. Ze trekken niet meer weg en bovendien is er in het voorjaar meer voedsel te vinden in het warmere water. Eddy: "Ja, toen ik een jaar of 10 was zat er 1 ijsvogel in Rijssen vlakbij Wierden in Twente daar kon ik toen naartoe fietsen. Dan stond je al te juichen als je hem zag want dat gebeurde echt niet vaak. Het heeft jaren geduurd voordat ik er weer eentje zag. Daarna werd het wel steady en zag je elk jaar wel wat meer ijsvogels". "Omdat de koude winters wegblijven kunnen ze ook eerder beginnen met broeden. Heel veel ijsvogels hebben nu wel drie broedsels per jaar, aldus Jelle.