Pensionado's als oplossing voor personeelstekorten: Theo (70) heeft bijbaantje als chauffeur

Utrecht - Drie ochtenden per week pendelt de 70-jarige Theo Martens tussen het station van Maarssen en bouwbedrijf Strukton. In het ritje van anderhalve minuut brengt hij het forenzende personeel naar hun werk, voor 10,99 euro bruto per uur. Volgens Theo kunnen pensionado's zoals hij een belangrijke schakel zijn in de strijd tegen grote personeelstekorten.