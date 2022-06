Geen zon en hoge gasprijs nekt bosbaden: 'Kaartprijs moest wel omhoog'

Veel bosbaden worden warm gehouden door zonnecollectoren of warmtepompen, maar als het buiten niet warm genoeg is, kunnen die het water niet op het gewenste warmtepeil houden. Zo moest het bosbad Lage Vuursche in Baarn het zwembad vorige week een aantal dagen sluiten. "Mei was een hele slechte maand, in de nacht was het erg koud en overdag ook niet warm. Daardoor is het moeilijk het zwembad warm te houden", zegt bestuurslid Ilse van der Stoep.