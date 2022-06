Complimenten voor reizigers op Utrecht Centraal: 'Trein is beter voor het milieu'

Een man met een grote koffer in de hand woont in Vleuten maar zit tijdelijk in Australië. Nu hij even in Nederland is, reist hij uitsluitend met het openbaar vervoer. "Of ik loop", zegt hij. "We wonen in Australië vlakbij de zee en 'climate change is real' dus als we weer in Nederland gaan wonen, willen we zeker een stap maken in onze verduurzaming", vertelt hij. "Ik denk dat een auto voor mij onvermijdelijk is maar dan wordt het denk ik een elektrische. Uiteindelijk zullen we allemaal ons steentje moeten bijdragen."