Jongen die leerlingen van Bilthovense school dreigde dood te schieten komt vrij

De Werkplaats was vanwege de dreiging donderdag en vrijdag dicht op advies van politie, justitie en de burgemeester. Vandaag ging de school weer open . "We zijn vooral heel erg opgelucht dat er een verdachte opgepakt is elders in het land, die niks met onze school te maken heeft", zei rector Jeroen Croes vanmorgen. De politie doet nog geen uitspraken over een eventuele connectie tussen de jongen en De Werkplaats. Dat is onderdeel van het onderzoek, zegt een woordvoerder. Ook is vooralsnog onduidelijk waarom de tiener het dreigement gestuurd heeft.