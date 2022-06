Lopik gaat niet fuseren, spreken ChristenUnie-SGP en CDA af in bestuursakkoord Lopik

Het CDA was niet tegen een fusie en verloor een zetel tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Toch staat de partij nu achter dit akkoord. Volgens fractievoorzitter Adrie Strien is het CDA nooit uitgesproken voor of tegen een fusie geweest. "Dat we specifiek vóór een fusie waren heeft niemand mij ooit horen vertellen. Wij waren voor goede dienstverlening en een fusie zou een middel kunnen zijn. Gelukkig hebben we, dankzij extra middelen van het Rijk, een oplossing gevonden waar we vertrouwen in hebben."