Donne (29) artiest op de FUIF in de Jaarbeurs: 'Dit is een droom die uitkomt'

En dat is niet het enige wat Donne doet. Naast zijn kunstwerken legt hij ook geregeld de hand aan nieuwe muziek. "Eigenlijk weten veel mensen dat niet, maar muziek en kunst is één geheel. Als ik aan een beeld bezig ben, dan is het net alsof ik achter mijn instrumenten zit. En als ik achter mijn instrument zit, dan is het net of ik een beeld aan het creëren ben."