Aantal positieve coronatests neemt toe

Het RIVM heeft "geen eenduidige verklaring" voor de toename. "We zien een stijging in de nieuwe varianten, maar het zou ook kunnen zijn dat het bijvoorbeeld met Hemelvaart te maken heeft, of dat meer mensen zich voorafgaand aan een vakantie hebben laten testen. Het is nog te vroeg om te zeggen dat dit het begin van een nieuwe golf is", aldus een woordvoerder.