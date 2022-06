Utrecht wil duurzame woonwijk bij Haarrijnseplas: 700 huizen en een drijvend zonnepark

Utrecht - De komst van een duurzame nieuwbouwwijk bij de Haarrijnseplas is een stap dichterbij. Het Utrechtse gemeentebestuur is akkoord met plannen om in totaal zevenhonderd koop- en huurwoningen te ontwikkelen. Ook moet er op de recreatieplas bij Vleuten een drijvend zonnepark komen en is er ruimte voor horeca, een kindcentrum en een kinderdagverblijf. In het najaar buigt de gemeenteraad zich over de plannen.